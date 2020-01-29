Самый дорогой игрок в истории "Атлетико" пропустит матч с "Реалом"

Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.

Футболист не успел восстановиться после травмы левой ноги, которую получил в матче 21-го тура с "Леганесом" (0:0). В связи с этим тренерский штаб клуба принял решение не рисковать здоровьем игрока.

Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 1 февраля.

Напомним, что Фелиш перешел в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики" за 126 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории клуба. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за "матрасников" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

Не пропустите: ПСЖ отклонил предложение "Атлетико" по трансферу Кавани. | http://soccernews.ru