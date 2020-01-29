Самый дорогой игрок в истории "Атлетико" пропустит матч с "Реалом"
Португальский нападающий "Атлетико" Жоау Фелиш пропустит матч 22-го тура чемпионата Испании с "Реалом", сообщает официальный сайт клуба.
Футболист не успел восстановиться после травмы левой ноги, которую получил в матче 21-го тура с "Леганесом" (0:0). В связи с этим тренерский штаб клуба принял решение не рисковать здоровьем игрока.
Матч "Реал" - "Атлетико" состоится 1 февраля.
Напомним, что Фелиш перешел в "Атлетико" летом 2019 года из "Бенфики" за 126 миллионов евро, став самым дорогим футболистом в истории клуба. В нынешнем сезоне 20-летний форвард провел за "матрасников" 24 матча во всех турнирах, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14