Самый дорогой игрок в истории "Баварии" намерен перейти в ПСЖ

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес хочет перейти в ПСЖ, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, французский футболист попросил руководство немецкого клуба отпустить его в ПСЖ. Жена француза не может адаптироваться к жизни в Мюнхене, поэтому Эрнандес готов к смене клуба.

Эрнандес перешел в "Баварию" год назад из мадридского "Атлетико" за 80 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба. В связи с этим мюнхенцы не собираются отпускать игрока за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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