Самый дорогой игрок в истории "Баварии" намерен перейти в ПСЖ

Теги псжбавария мюнхенлукас эрнандестрансферы

Самый дорогой игрок в истории "Баварии" намерен перейти в ПСЖ

Защитник "Баварии" Лукас Эрнандес хочет перейти в ПСЖ, сообщает Footmercato.

По сведениям издания, французский футболист попросил руководство немецкого клуба отпустить его в ПСЖ. Жена француза не может адаптироваться к жизни в Мюнхене, поэтому Эрнандес готов к смене клуба.

Эрнандес перешел в "Баварию" год назад из мадридского "Атлетико" за 80 миллионов евро, став самым дорогим трансфером в истории клуба. В связи с этим мюнхенцы не собираются отпускать игрока за меньшую сумму.

В нынешнем сезоне 24-летний Эрнандес провел за "Баварию" 22 матча во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: Игрок ПСЖ приехал на тренировку команды на Ferrari за 220 тысяч евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гвардиолу, Клоппа, Моуринью и других тренеров клубов АПЛ представили в виде женщин (фото)

Гвардиолу, Клоппа, Моуринью и других тренеров клубов АПЛ представили в виде женщин (фото)

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 32 76
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 32 66
3 РБ Лейпциг РБ Лейпциг 32 63
4 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 32 60
5 Боруссия Менхенгладбах Боруссия Менхенгладбах 32 59
6 Вольфсбург Вольфсбург 32 46
7 Хоффенхайм Хоффенхайм 32 46
8 Фрайбург Фрайбург 32 45
9 Айнтрахт Франкфурт Айнтрахт Франкфурт 32 41
10 Шальке Шальке 32 39
11 Герта Герта 32 38
12 Унион Берлин Унион Берлин 32 38
13 Кельн Кельн 32 35
14 Аугсбург Аугсбург 32 35
15 Майнц 05 Майнц 05 32 34
16 Фортуна Дюссельдорф Фортуна Дюссельдорф 32 29
17 Вердер Бремен Вердер Бремен 32 28
18 Падерборн Падерборн 32 20
Полная таблица

топ-5 тегов