Самый дорогой игрок в истории "Сельты" второй раз за месяц изгнан с тренировки

Теги сельта вигоэмре мор

Самый дорогой игрок в истории "Сельты" второй раз за месяц изгнан с тренировки

Главный тренер "Сельты" Хуан Унсуэ выгнал с тренировки команды турецкого полузащитника Эмре Мора, сообщает AS.

По сведениям издания, тренер недоволен поведением и отсутствие дисциплины у футболиста. Скорее всего, хавбек уже не сыграет в этом сезоне.

Стоит отметить, что в апреле турка уже исключали из основного состава из-за дисциплинарных нарушений и опозданий на тренировки.

20-летний Мор является самым дорогим игроков в истории "Сельты". В 2017 году он перешел в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" за 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 27 матчей за "кельтов", в который он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Не пропустите: "Валенсия" хочет подписать французского таланта. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Красочные матчи и судейские ошибки: итоги полуфинала Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 34 86
2 Атлетико Мадрид 35 75
3 Реал Мадрид 34 71
4 Валенсия 35 67
5 Бетис 35 59
6 Вильярреал 34 54
7 Хетафе 35 49
8 Севилья 34 48
9 Жирона 35 48
10 Реал Сосьедад 35 46
11 Сельта Виго 35 45
12 Эйбар 35 44
13 Алавес 35 41
14 Атлетик Бильбао 35 40
15 Леганес 35 40
16 Эспаньол 35 40
17 Леванте 35 40
18 Депортиво Ла-Корунья 35 28
19 Лас Пальмас 35 22
20 Малага 35 20
Полная таблица

топ-5 тегов