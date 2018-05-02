Самый дорогой игрок в истории "Сельты" второй раз за месяц изгнан с тренировки

Главный тренер "Сельты" Хуан Унсуэ выгнал с тренировки команды турецкого полузащитника Эмре Мора, сообщает AS.

По сведениям издания, тренер недоволен поведением и отсутствие дисциплины у футболиста. Скорее всего, хавбек уже не сыграет в этом сезоне.

Стоит отметить, что в апреле турка уже исключали из основного состава из-за дисциплинарных нарушений и опозданий на тренировки.

20-летний Мор является самым дорогим игроков в истории "Сельты". В 2017 году он перешел в испанский клуб из дортмундской "Боруссии" за 14 миллионов евро.

В нынешнем сезоне на счету хавбека 27 матчей за "кельтов", в который он забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

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