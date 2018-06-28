Самый экзотичный матч на ЧМ: Панама встретится с Тунисом
Панама – Тунис
Стадион: "Мордовия Арена"
Начало матча: 21:00
Арбитр: Наваф Шукралла (Бахрейн)
О матче Панама – Тунис, который к тому же пройдет в самом спорном городе ЧМ, заговорили сразу после жеребьевки. Эта игра позиционировалась как самая неинтересная с точки зрения представленных команд (поспорить с этим могут команды Египта и Саудовской Аравии), ожидалось, что на нее не смогут продать билеты.
Команда Панамы – самая экзотическая на мундиале, также ее можно назвать слабейшей сборной по составу, игроки этой сборной совершенно не известны широкому кругу лиц. Отобралась она на ЧМ благодаря голу-фантому, в России главной задачей было забить гол, она была выполнена в игре с Англией, теперь панамцы мечтают о первом очке.
Соперник для этого подходящий, Тунис также проиграл две стартовые игры. Африканцы упирались в матче с Англией, пропустив решающий гол на последних минутах, но затем были разбиты Бельгией, пропустив пять голов. Теперь командам осталось биться только за престиж, а также попытаться достойный футбол, чтобы нейтральные болельщики, которых будет в Саранске большинство, не пожалели о том, что купили билет на эту игру.
Интересные факты противостояния:
Команды никогда ранее друг с другом не встречались.
Панама в игре с Англией забила свой первый гол на ЧМ.
Тунис - первая африканская команда, которая выиграла матч на чемпионатах мира. Была обыграна Мексика в 1978 году. Это была первая и последняя победа команды на мундиалях (за 14 матчей), из группы Тунис никогда не выходил.
Ориентировочные составы
Панама: Пенедо, Торрес, Эскобар, Дэвис, Барченаш, Арройо, Гомес, Балой, Годой Родригес, Перес
Тунис: Бен-Мустафа, Наггез, Мерья, Беналуань, Маалул, Сасси, Хауи, Скири, Ф.Бен-Юссеф, Бадри, Хазри
Прогноз на матч Панама – Тунис
Тунис является фаворитом, так как он сильнее по составу и показывал более содержательную игру. В целом же команды могут, как выдать яркую атакующую игру с забитыми мячами, так и закрыться, сыграв унылую нулевую ничью, или же кто-то все же забьет один гол.
Букмекеры предлагают на победу Туниса коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, на Панаму – 4.40.
Вячеслав Горбачев | http://soccernews.ru
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