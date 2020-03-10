Самый молодой тренер Бундеслиги, который катается на скейте, общается с Гвардиолой и Клоппом, и уже успел "отшить" "Реал" - рассказываем о жизни Юлиана Нагельсманна

Под ногами у Юлиана Нагельсманна электроскейт. Зачем? Он же не носится на нем по тренировочному лагерю "Лейпцига"? "Нет-нет, но иногда еду домой на скейте, – рассказывает Юлиан. – Я живу в 7 километрах от базы. Добираться недолго. На скейте стою замечательно, ведь это подобно сноубордингу. Ничего сложного". Обыграв "Тоттенхэм", Нагельсманн в 32 года стал самым молодым тренером, который побеждал в плей-офф Лиги Чемпионов. Впрочем, катание Юлиана на доске сквозь немецкие пробки поражает даже больше. Перевоплощение в Барта Симпсона не остается незамеченным. "Фаны смеются, когда видят, как я рассекаю центром города. В них не укладывается в голове, что главный тренер "Лейпцига" ездит на скейтборде. Однако людям это нравится. Никто не говорит:" Да он сумасшедший". Они понимают, что ты живешь нормальным жизнью". Карьерный путь Нагельсманна интригует больше всего в Европе. Элитные клубы продолжают следить за его прогрессом. Он близок к тому, чтобы выбить Жозе Моуринью из Лиги Чемпионов и завершить гегемонию "Баварии" в Бундеслиге.

А началось все с "Аугсбурга". Это история со счастливым концом, в которой герой преодолевает все преграды. 20-летний центрбек Нагельсманн получил серьезную травму колена, которая заставила завершить игровую карьеру. В том же году неожиданно умер его отец. Юлиан не имел времени ныть – ему пришлось стать главой семьи. Тренер второй команды Аугсбурга – некий Тухель – предложил ему поработать скаутом. После этого Нагельсманн начал постепенно подниматься: тренерская работа в академии "Мюнхена 1860", переход в "Хоффенхайм" U-19 и статус молодого наставника Бундеслиги. В "Хоффенхайме" он достиг мгновенного успеха – за год превратил команду из борца за выживание в постоянного претендента на Лигу Чемпионов. Мадридский Реал вышел на Нагельсманна прямо перед тем, как "РБ Лейпциг" прислал своего представителя, чтобы подписать с Юлианом предварительное соглашение в 2018-м. Однако тогда было слишком рано переходить в мадридский гранд. "Я отказал "Реалу". Но стоит уточнить, что мне не бросили на стол контракт. Они хотели встретиться. Я имел две недели, чтобы подготовиться, подучить испанский, – говорит специалист. – Впереди у меня еще много времени, это не последние 5 лет, в течение которых надо заработать все деньги мира. У меня еще 10-20 лет в запасе. 50-летний менеджер не может отказать "Реалу", а пока я имею возможность поступать так, как считаю правильно. Здесь я могу делать ошибки и учиться на них, становиться лучшим тренером. А в топ-клубах все не так: если ты не побеждаешь, никто не будет выяснять причины – тебя просто уволят".

"Лейпциг" выиграл у Тоттенхэма первый матч только с разницей в один гол, хотя должен был забивать больше. "Мини-Моуринью", как Нагельсманна когда-то пренебрежительно назвал экс-голкипер сборной Германии Тим Визе, мог рассчитывать на лучший результат выездной дуэли с оригинальным Моуринью. "Мы все очень нервничали перед "Тоттенхэмом", – рассказывает Нагельсманн. – Но важно навязать сопернику свою игру. Я не рассчитывал, что мы будем столько владеть мячом. Думал, что "Тоттенхэм" будет больше играть на атаку. После матча я сказал своим футболистам, как горжусь победой на том величественном стадионе". Нагельсманн почти на идеальном английском рассказывает о необходимости доверять инстинктам игроков атаки. "Всегда будь артистом, – говорит Юлиан. – Я даю указания по игре в атаке, но все зависит от того, как футболисты находят зоны и принимают решения. Мы должны развлекать болельщиков. Суть футбола не в том, чтобы отстоять свои ворота "на ноль". Впрочем, возможно, большинство тренеров концентрируются на обороне. У нас с Моуринью похожа карьера, мы оба не играли на профессиональном уровне, но стиль футбола у нас разный".

Нагельсманн осознает, что в футболе не все сводится к тактике. "Тренировка команды – это 30% тактических нюансов и 70% работы по личностями", – уверяет Юлиан. Его умением управлять футболистами давно восхищаются, его отношение к штрафам считают образцовым. "Пусть лучше уделят время другим людям, чем заплатят штраф. Игроки гораздо больше научатся, когда поедут в больницу и пообщаются с больными детьми, для которых их работа и их жизни выглядят мечтой. А деньги? Денег у них много. Молодость помогает в работе тренера. Ты разговариваешь с футболистами на одном языке, знаешь о Instagram и Facebook. Значительно легче поймать одну волну, когда понимаешь, как они развлекаются, с чего смеются. Им нужно чувствовать, что тренер классный и веселый. А я умею шутить". На базе "Лейпцига" установили 6-метровую вышку – известный своими инновациями Нагельсманн наблюдает оттуда за работой подопечных. Также для него построили огромную интерактивную стену, на которой коуч во время тренировок демонстрирует видео различных эпизодов. Впервые он это ввел еще в "Хоффенхайме". "Футболисты могут оставаться на своих позициях и сразу исправлять замеченные ошибки, а не бегать каждый раз к маленькому экрану", – объясняет специалист.

Нагельсманн признается, что сейчас ему сложнее перенимать опыт коллег, чем когда он был новичком в "Хоффенхайме". Однако есть два исключения – Юрген Клопп и Пеп Гвардиола. "Поддерживать контакт с Пепом до сих пор очень просто, – рассказывает Юлиан. – Речь не о непрекращающихся еженедельных беседах, но раз в три месяца мы выходим на связь. Предметом разговора могут стать различные темы. Например, мы обсуждали атакующую игру крайних защитников. Иногда просто поздравляем друг друга с победой. Это все больше походит на дружеский разговор. Никто не хочет в деталях разбирать свою философию, и это не удивительно – я и сам не хочу! Пеп и Юрген говорят мне, что АПЛ – сумасшедшая. В будущем мне было бы очень интересно там поработать. Для молодого наставника из Бундеслиги вполне нормально, когда английские клубы проявляют интерес, но пока я не обращаю на это внимания. У меня контракт с "Лейпцигом" на 4 года без прописанной клаусулы. Возможно, какой-то клуб позвонит, однако гранды АПЛ обратят на меня внимание только тогда, когда я выиграю титул в Германии".

У Нагельсманна много хобби – все не ограничивается сноубордингом и скейтбордингом. Он ездит на лыжах, летает на параплане, катается на горном велосипеде и учится на пилота малой авиации. Ему в удовольствие проехать пару кругов на своем мотоцикле и выбраться на холмы вблизи "Лейпцига", чтобы уйти от рутины. "Нет телефона, ни WhatsApp, ни встреч, – говорит Юлиан. – Только прекрасный вид, который дает ощущение свободы. Дышишь полной грудью и чувствуешь себя маленькой частью этого мира. Такие моменты помогают мне переживать тяжелые периоды. В жизни не может быть только футбол, футбол, футбол. Когда ты получаешь позитив от других вещей, футбол также приносить удовольствие". Каким бы ни было будущее Юлиана, все будет крутиться вокруг его жены Верены, сына Максимиллиана и ... снега. Нагельсманн хочет стать горным гидом в Альпах. "Я планирую поработать тренером еще 10-12 лет и завершить, когда еще рано будет лежать весь день на диване, наслаждаясь пенсией. Возможно, так и будет, но планировать карьеру – дело неблагодарное. Я хочу выиграть титулы. Если за следующие 10 лет сделать это не удастся – продолжу тренировать. Но если через 12 лет я всего добьюсь, наступит хороший момент закончить с футболом и просто жить в Альпах, я буду очень счастливым. Такой сценарий был бы идеальным".

Перевел и адаптировал Игорь Малиенко | soccernews.ru