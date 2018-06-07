Самый популярный российский футболист не попал в заявку на ЧМ-2018

Стали известны самые популярные российские футболисты по запросам в поисковой системе "Яндекс".

Первое место с огромным отрывом занял полузащитник "Локомотива" Дмитрий Тарасов, который ранее был женат на известной певице Ольге Бузовой. Вторым стал форвард "Кайрата" Андрей Аршавин.

Стоит отметить, что оба лидера не попали в заявку сборной России на чемпионат мира-2018.

Полностью список топ-10 самых популярных игроков выглядит так:

1. Дмитрий Тарасов ("Локомотив") - 1,82 млн запросов

2. Андрей Аршавин ("Кайрат") - 0,84

3. Федор Смолов ("Смолов") - 0,39

4. Александр Кокорин ("Зенит") - 0,31

5. Игорь Акинфеев (ЦСКА) - 0,27

6. Артем Дзюба ("Зенит") - 0,21

7. Денис Глушаков ("Спартак") - 0,15

8. Андрей Лунев ("Зенит") - 0,13

9. Александр Головин (ЦСКА) - 0,11

10. Алан Дзагоев (ЦСКА) - 0,09

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