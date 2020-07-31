Самый преданный футболист Франции завершил карьеру

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Самый преданный футболист Франции завершил карьеру

Защитник "Сент-Этьена" Лоик Перрен принял решение повесить бутсы на гвоздь, об этом сам футболист сообщил в инстаграме.

Француз завершил профессиональную карьеру в 34 года, посвятив её полностью "зелёным".

Перрен - воспитанник "Сент-Этьена", он выступал за родную команду на протяжении 17 сезонов, сыграл 469 матчей и забил 30 голов.

Это второй результат в современном европейском футболе. Более преданным игроком, согласно рейтингу Transfermarkt, является только вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев.

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