Самый противоречивый матч: Аргентина давила, Бразилия отбивалась и забивала. Обсуждаем главный поединок Копа Америка 2019

Бразилия подходила к матчу фаворитом. Команда Тите уверенно вышла из группы, не пропустила ни одного гола и показала приличную игру. Аргентина же серьезно рисковала не попасться даже в плей-офф – нынешний футбол "бело-голубых" тотально разочаровывает, а лишь один Месси не способен все вытянуть на себе (хотя, по поводу этого велись дискуссии). Лео снова запел гимн и завел партнеров на битву, однако старт поединка остался за оппонентами. Бразилия выглядела солиднее. Правда, в голевые эпизоды это не превращалось. Команды определенное время играли почти без ворот. Первый серьезный момент возник на 12-й минуте у Паредеса, который издалека выстрелил немного выше "девятки" ворот Алиссона. Аргентина регулярно теряла мяч в центре поля. Одна из таких ситуаций привела к голу в ее ворота – миг гениальности выдал ветеран Дани Алвес. Капитан "селесао" обокрал Мартинеса, перебросил Акунья, прокатил на заднице Паредеса и роскошно отпасовал на фланг. Фирмино оттуда прострелил на Жезуса, а Габриэль с нескольких метров спокойно переправил мяч в сетку.

Поведя в счете, хозяева Копы отдали аргентинцам мяч. Однако те не знали, как им распорядиться, как построить атаку. Моменты создавал, конечно же, Месси. Сначала подачами со штрафных. Лионель мягко набрасывал в штрафную, чем воспользовался Агуэро – Кун сумел головой перебить Алиссона, но попал в перекладину. Затем лидер "Барселоны" заострял с игры: после сольного прохода вывел на удар Агуэро (Серхио бездарно распорядился шансом), и пробил сам после удачного подката (очень неточно). До перерыва Аргентина, несмотря на территориальное преимущество, так и не сумела сравнять счет. Второй тайм стал логическим продолжением первого – "бело-голубые" большими силами пошли в атаку. Лаутаро Мартинес легким ударом проверил бдительность Алиссона, но все это было без проблем для голкипера. Атакующее трио Аргентины создало хороший момент для Де Пауля, но тот не попал в створ. Бразилия организовала интересную атаку с эффектным финтом Жезуса и нереализованным выходом на ворота Коутинью, после чего вернулась к позиционной обороне.Среди аргентинцев продолжал выделяться Месси. Капитан в одной атаке пробил в штангу, а затем завоевал мяч и вторым темпом прострелил вдоль ворот, однако никто из партнеров не откликнулся на этот пас. На 66-й минуте Лионель заработал стандарт перед штрафной соперника. Идеальная позиция, хороший удар в ближнюю "девятку", но гениальная игра Алиссона позволила оставаться воротам сухими. Впрочем, вскоре Бразилия добила соперника. Жезус подобрал сферу в центре поля, проскочил сквозь пассивного Песселью и широким шагом залетел в штрафную. Пауза, пас на пустые ворота и Роберто Фирмино легко воспользовался подарком – 2:0.

Тренерский штаб Аргентины усилил атаку Ди Марией, Ло Чельсо и Дибалой – шансов стало больше, но довести их до ума не удавалось. Бразильцы хоть и прижались к своим воротам, однако выдерживали натиск "бело-голубых" вполне уверенно. Болельщики "селесао" должны были поволноваться, когда Отаменди претендовал на пенальти после блокировки в штрафной, однако судья и VAR не усмотрели 11-метровый. Аргентина так и не сумела сократить отставание и проиграла Суперкласико со счетом 2:0, вылетев из турнира. Бразилия вышла в финал домашнего Копа Америка, где встретится с победителем пары Чили – Перу. Все 4 предыдущие континентальные финалы на собственной земле "селесао" выиграли (интересно, что Бразилия не выходила в финал Копа Америка в течении 12 лет). Шансы продолжить приятную серию очень хорошие - в решающем матче парни Тите также будут несомненными фаворитами, даже если играть придется с чилийцами.

Дани Алвес крут, он провел лучший матч на турнире и стал теневым героем Бразилии в прошедшем матче

Полуфинальное Суперкласико стало бенефисом 36-летнего правого фулбэка. Бразилия провела через его фланг 52% атак, а Алвес был наиболее вовлеченным в игру футболистом. Он – лидер "селесао" по количеству передач (в частности в последнюю треть) и удачных обыгрышей (5 из 5). Алвес роскошно поддерживал команду впереди (отдельные комплименты Жезусу и Фирмино за классное взаимодействие), интересными решениями разворачивал атаки, всегда был на мгновение быстрее соперников. Именно капитан создал первый гол бразильцев, оставив в дураках трех аргентинцев. Мог даже организовать еще одну результативную атаку, если бы Коутинью после его усилий и финта Жезуса попал в ворота. При этом Дани Алвес не проваливался в обороне. Аргентина также сделала акцент на его фланг (50% атак, высокая позиция Тальяфико, прессинг Акунья, смещение Агуэро). Чем ответил один из самых титулованных футболистов планеты? Прекрасной защитой своей зоны: 11 отборов и подборов (вдвое больше, чем у любого из партнеров), 3 удачные подкаты (ТОП-1 вместе с Сандро), 3 выбивания, 1 перехват. В свои 36 Алвес в конце матча продолжал бегать по всему полю, эффектно работая с мячом. И это все в полуфинале, после 4-х матчей Копы, отыгранных на таком же уровне. Нет сомнений, что Дани найдет клуб на следующий сезон - подобных свободных агентов на рынке нет.

Аргентина снова показала лишь таланты своей главной звезды

"Бело-синие" немощные без Лионеля! Без того, что гений, а не того, кто, якобы, тренер и решает все в раздевалке. Скалони дважды подряд выпустил одинаковый состав и определился со схемой, однако его команда снова не могла ступить ни шагу без лидера. На фоне того, что главный тренер прекрасно год строил команду без Месси, наличие нападающего "Барселоны" в составе создает для Аргентины некий элемент наркотика: ты можешь жить нормально, если пролечился и отошел от дел, но в случае повторной дозы весь курс придется повторять снова. Месси подал под удар в перекладину, сам попал в штангу, прострелил вдоль пустых ворот, почти идеально пробил со штрафного. А другого у ворот Бразилии не вспомнить. Каждый момент Аргентины возникал вследствие ускорения, дриблинга (7 удачных попыток) и разумных передач Лео (4 пасы под удар). Да, он был тем самым Месси в поединке с бразильцами, но лишь его усилий не хватило для результативных действий.

Аргентинцы были не способны развивать атаку, пока капитан не подтянется в зону мяча. Мартинес проявлял много желания, но без поддержки он количественно проигрывал оппонентам. Паредес "катал" с партнерами в собственной опорной зоне без продвижения вперед. Соперник не давит, а Леандро просто не знает, куда пристроить мяч. Оттянутый плеймейкер "бело-голубых" больше запомнился неудачной опекой Коутинью, чем собственным креативом. Да, Месси ошибся в нескольких простых передачах (Аргентина грешила этим часто), традиционно слабо поддерживал высокий прессинг и играл без четкой позиции. Тем самым якобы ломал структуру. В итоге Месси остается одним из самых неоднозначных персонажей на турнире. С одной стороны, аргентинец пришел в команду перед самым турниром и заставил перестраивать весь рисунок игры, что сбило ранее налаженные настройки, а с другой – Лео очень много делал для сборной: на этой Копе – больше ударов, созданных моментов, обыгрышей и заработанных фолов, чем у любого из партнеров. По мнению самого Месси, помешала некомпетентность судей: "Рефери показывали карточки любой фол, но даже не посмотрели VAR. Мы заработали два пенальти, которые арбитр не назначил. Надеюсь, КОНМЕБОЛ что-то с этим сделает". А пока футбольная организация Южной Америки будет "что-то делать", Аргентина вылетела с ощущением того, что эта сборная совершенно не заслуживает финала.

Игорь Малиенко | soccernews.ru