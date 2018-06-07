Самый сильный футболист мира пригрозил Рамосу
Нападающий "Уикома" Адебайо Акинфенва, который болеет за "Ливерпуль", записал обращение к капитану "Реала" Серхио Рамосу.
Напомним, что в финале Лиги Чемпионов Рамос нанес травмы игрокам английского клуба Мохамеду Салаху и Лорису Кариусу.
"Я только вернулся с отдыха. Рамос, слушай меня, ты не только сломал моего друга Салаха, но и нанес сотрясение Кариусу.
Брат, я никогда не сыграю против тебя, так как не попаду в Лигу Чемпионов. Так что тебе повезл. Но если бы я попал туда… Вот, что бы произошло", – заявил Акинфевна на видео в своем Instagram, на котором он смял бутсу.
Видео: грозный Акинфевна.
Напомним, что 36-летний Акинфевна регулярно занимается тяжелой атлетикой и весит более 100 кг.
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