Самый скандальный матч тура в РФПЛ: "Амкар" принимает "Локомотив" на "РЖД Арене"

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Самый скандальный матч тура в РФПЛ: "Амкар" принимает "Локомотив" на "РЖД Арене"

"Амкар" – "Локомотив"

Стадион: "РЖД Арена" (Москва)

Начало матча: 14:00

Арбитр: Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург)

Открывается 24-й тур российской Премьер-Лиги матчем на "РЖД Арене", где местный "Локомотив" сыграет против пермского "Амкара". Самое интересное, что этот поединок будет считаться гостевым для подопечных Семина. Изначально игра должна была состояться в Перми на местном стадионе "Звезда", но из-за плохого качества газона встречу было решено перенести. "Железнодорожники" предложили сыграть на их стадионе, предложив "красно-черным" бесплатный перелет и прибыль от реализации билетов, на что "Амкар" с радостью согласился.

Это решение было крайне неоднозначно воспринято футбольной общественностью, в частности, конкурентами "Локо" в борьбе за чемпионство. Ведь шансы команды Семина победить пермяков на домашнем стадионе  заметно выше. Правда, последний матч москвичей на "РЖД Арене" завершился разгромом хозяев со счетом 1:5. Случилось это в рамках 1/8 финала Лиги Европы, а обидчиком "железнодорожников" стал мадридский "Атлетико".

"Локомотив" по-прежнему уверенно лидирует в чемпионате России, команда имеет все шансы завоевать золотые медали, ведь до финиша РФПЛ осталось всего 8 туров. Встречу с "Амкаром" точно пропустит травмированный Игнатьев, также есть вопросы по готовности Ари и Баринова.

Подопечные Евсеева балансируют на грани вылета из Премьер-Лиги. Команда занимает предпоследнюю строчку чемпионата, набрав лишь 22 очка в 22 матчах. Плотность в нижней части турнирной таблицы еще позволяет пермякам рассчитывать на сохранение прописки в элитном дивизионе, вот только проблем у "Амкара" сейчас выше крыши. Играть команде негде, свои же болельщики разносят их гневными письмами, да и вся футбольная общественность высказывает недовольство политикой клуба. Пермякам остается лишь выйти на гостевое поле и дать бой лидеру чемпионата.

Интересные факты противостояния "Амкара" и "Локомотива":

"Железнодорожники" выиграли 5 последних гостевых матчей чемпионата России.

На счету "Амкара" лишь 1 победа в 10 предыдущих поединках РФПЛ.

"Локомотив" не проигрывает в Премьер-Лиге вот уже 9 матчей к ряду.

Ориентировочные составы на игру:

Амкар: Нигматуллин, Милькович, Сиваков, Конде, Занев, Идову, Рязанцев, Шаваев, Браун Форбс, Гащенков, Оланаре.

Локомотив: Коченков, Рыбус, Пейчинович, Кверквелия, Лысов, Денисов, Коломейцев, Миранчук Антон, Миранчук Алексей, Фернандеш, Фарфан.

Прогноз на матч "Амкар" – "Локомотив":

"Локомотив" – безоговорочный фаворит поединка. Против "Амкара" говорят буквально все предматчевые расклады и обстоятельства. Однако в такой сложный для команды период пермяки вполне могут собраться и зацепить "железнодорожников". Так что мотивация обоих соперников должна быть на запредельном уровне.

Победа "Амкара" оценивается коэффициентом 10,50, ничейный исход – 4,30, виктория "Локомотива" – 1,46.

Евгений Пешко | http://soccernews.ru

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