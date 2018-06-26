Самый скучный матч на турнире: Франция и Дания покатали мяч в центре поля и завершили очную встречу в ничью
Все матчи группы "С" на Чемпионате Мира 2018 уже ушли в историю, и мы имеем две команд, которые успешно прошли свой квартет и будут сражаться в 1/8 финала. Да, этими сборными стали участники сегодняшнего матча – Франция и Дания. Было видно, что Дидье Дешам не особо заботится о победе в матче и был согласен на ничью. Его состав наполнили игроки, которые на этом мундиале на поле в старте еще не выходили. В свою очередь, Харейде решил не рисковать и выпустил на поле стадиона "Лужники" ключевых игроков, за исключением нескольких исполнителей.
Первый тайм противостояния Дании и Франции оказался достаточно скучным. Создавалось ощущение, что ни одна из сборных не хотела нагнетать обстановку и идти вперед. Особенно это казалось Дании. Команда Харейде не просто не создала ни одного толкового момента, а даже не исполнила ни одного опасного подхода. Любые забеги в штрафную площадь Франции блокировались защитниками и разбивались, словно волны об волнорез. Как итог, 2 удара в первом тайме и ни одного в створ.
У Франции все было лучше, но далеко ненамного. 5 ударов, 1 из них в створ – совсем плохая статистика. Но при этом, пару моментов в исполнении "галльских петухов" вспомнить можно. Так на 15 минуте Жиру получил мяч на краю штрафной площади и мощно пробил в дальний угол ворот Шмейхеля. Выстел получился отличнейшим, но вратарь вытащил мяч практически из "девятки".
На 33 минуте свой шанс имел Усман Дембеле. Вингер "Барселоны" получил мяч внутри штрафной площади и опасно пробил с близкого расстояния. Однако, игровой снаряд не лег на ногу Дембеле и мяч полетел значительно выше ворот.
Логическую черту под мучениями обеих команд в первом тайме поставил Жиру. Форвард ворвался в штрафную площадь, обыгрался с партнером и ногой ахнул в сторону ворот Шмейхеля. Удар выглядел перспективным, но в итоге мяч полетел выше.
Во втором тайме датчане немного задвигались и даже нанесли первый удар в створ. На 54 минуте Кристиан Эриксен точно пробил со штрафного, но опытный голкипер Стив Манданда хоть и не с первого раза, но все-таки зафиксировал мяч в руках. А было опасно, ведь на отскок стремительно набегал Корнелиус. И если бы вратарь "трехцветных" промедлил, то это могло бы быть вполне опасное добивание. Хотя, в целом, работы у голкипера совершенно не прибавилось. Да и Франция, такое ощущение, начала атаковать еще меньше.
Вот только на 70 минуте Набиль Фекир получил мяч за пределами штрафной площади и мощно пробил в ближний угол ворот Шмейхеля. Удар был довольно опасный, но прошел немного мимо.
Все, чем запомнилась Дания в эти минуты матча – красивый пас пяткой в исполнении Эриксена, когда полузащитник "Тоттенхэма" обрезал четверых оборонцев "трехцветных" и направлял игровой снаряд точно под забегание Корнелуаса, но еще один защитник подоспел к этому эпизоду и отправил мяч куда подальше.
На 82 минуте Франция немного проснулась и попыталась создать что-то опасное. Набиль Фекир получил мяч неподалеку от штрафной площади, сместился в центр и попытался пробить Шмейхеля обводящим ударом в дальний нижний угол ворот. Но датский голкипер не сплоховал и в красивом стиле отбил мяч.
На последних минутах Франция постаралась придавить соперника к их воротам и малой кровью выиграть матч. Но постоянные навесы и прорывы к штрафной площади результатов не давали, так что матч так и закончился со счетом 0:0. Возможно, это была одна из самых скучных встреч на турнире, и, кстати, это первая нулевая ничья на российских полях. Таким образом, Франция набирает седьмое очко и занимает первое место в группе "С", ну а у Дании стало 5 баллов и никто не смог помешать им занять второе место. Их соперники в плей-офф определяться уже сегодня в районе 23:00.
Дания – Франция – 0:0
Дания: Шмейхель – Дальсгор, Кьер, Кристенсен, Ларсон – Йоргенсен, Делэйни (Лерагер, 90+2), Эриксен – Брайтуэйт, Систо (Фишер, 60), Корнелиус (Дольберг, 75)
Франция: Манданда – Сидибе, Кимпембе, Варан, Эрнандес (Менди, 50) – Канте, Н’Зонзи – Лемар, Дембеле (Мбаппе, 78), Гризманн (Фекир, 68) – Жиру.
Игорь Малиенко | http://soccernews.ru
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