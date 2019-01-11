Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему

51-летний нападающий "Йокогамы" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт японского клуба.

Форвард подписал новое соглашение, которое будет действовать до января 2020 года.

В прошлом сезоне он провел за "Йокогаму" 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.

Миура является самым старым профессиональным футболистом в мире. За сборную Японии он сыграл 89 матчей и забил 55 голов.

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