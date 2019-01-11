Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
51-летний нападающий "Йокогамы" Кадзуйоси Миура продлил контракт с клубом. Об этом сообщает официальный сайт японского клуба.
Форвард подписал новое соглашение, которое будет действовать до января 2020 года.
В прошлом сезоне он провел за "Йокогаму" 11 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола.
Миура является самым старым профессиональным футболистом в мире. За сборную Японии он сыграл 89 матчей и забил 55 голов.
Не пропустите: Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
-
Отец Неймара ярко отреагировал на последние слухи вокруг своего сына
Лента новостей
-
"Севилья" согласовала трансфер талантливого австрийского защитника
-
Стала известна сумма трансфера форварда "Барселоны" Мунира в "Севилью"
-
"Севилья" объявила о предстоящем трансфере форварда "Барселоны"
-
"Фулхэм" отказался продать форварда в Китай за огромную сумму
-
Пепе помог "Лиллю" одержать 11-ю победу в Лиге 1
-
Самый старый футболист мира принял важное решение по своему будущему
-
"Вулверхэмптон" нацелился на форварда "Ливерпуля"
-
"Бешикташ" нацелился на форварда ПСЖ
-
В "Зените" назвали имя автора лучшего гола в первой части сезона
-
Лукас Пакета - "второй Кака" или очередной Пато? Детальная характеристике бразильского новичка "Милана"
-
"Витесс" Слуцкого победил в товарищеском матче
-
"Монако" подтвердил трансфер Фабрегаса
-
Сарри оценил вероятность трансфера Виллиана
-
"Челси" объявил о переходе Фабрегаса в "Монако"
-
В "Барселоне" приняли важное решение по трансферу Мораты
-
Гаттузо сделал заявление о возможном уходе Игуаина из "Милана"
-
1
Почеттино сравнил игрока "Челси" с Месси и Роналду
-
"Монако" хочет приобрести форварда "Челси" в январе
-
"Монако" намерен использовать Фабрегаса уже в ближайшем матче
-
"Челси" сделал солидное предложение по Николо Барелле
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Касима Антлерс
|17
|39
|2
|Кавасаки Фронтале
|17
|38
|3
|Урава Редз
|17
|33
|4
|Санфречче Хиросима
|17
|29
|5
|Омия Ардия
|17
|26
|6
|Гамба Осака
|17
|24
|7
|Кашива Рейсол
|17
|24
|8
|Джубило Ивата
|17
|23
|9
|Токио
|17
|23
|10
|Вегалта Сендай
|17
|23
|11
|Йокогама Ф. Маринос
|17
|22
|12
|Виссел Кобе
|17
|20
|13
|Албирекс Ниигата
|17
|18
|14
|Нагоя Грампус
|17
|17
|15
|Саган Тосу
|17
|17
|16
|Шонан Беллмаре
|17
|16
|17
|Вентфорет Кофу
|17
|15
|18
|Ависпа Фукуока
|17
|11