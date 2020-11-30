Самый титулованный президент в истории "Барселоны" будет участвовать в президентских выборах клуба
Бывший президент каталонской "Барселоны" Жоап Лапорта вновь выдвинется на пост президента клуба.
По сообщениям Diario Sport, Лапорта намерен вернутся на свой пост, после того, как прежний президент Жозеп Бартомеу подал в отставку.
"У нас есть планы, подготовка, решимость и опыт, необходимые для внесения изменений, которые нужны клубу. Мы хотим объединить всех в клубе", - цитирует источник Лапорту.
Напомним, что Лапорта занимал должность президента клуба в период с 2003 по 2010 годы. При нем каталонцы четыре раза выиграли Ла Лигу, 1 раз подняли трофей национального кубка, 3 раза побеждали в Суперкубке Испании, дважды побеждали в самом главном турнире Европы - Лиге Чемпионов, завоевали Суперкубок Европы и выиграли клубный чемпионат мира.
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