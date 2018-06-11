Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 показал свой пресс: видео

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Самый тяжелый игрок ЧМ-2018 показал свой пресс: видео
Защитник сборной Панамы Роман Торрес оригинально ответил журналистам, которые спросили его о том, как он относится к статусу самого тяжелого футболиста Чемпионата Мира-2018 с весом в 99 кг.

Футболист продемонстрировал свой пресс и доказал, что находится в отличной форме.

Также Торрес поделился своими впечатлениями о России.

"Словно мы маленькие дети, у которых в руках новая игрушка. Никак не можем наиграться. Всё очень классно! Нам очень приятно, что в Саранске нас тепло встретили. В наших номерах разместили фотографии наших близких и символику страны. Это очень приятно", – приводят слова игрока российские СМИ.

Напомним, что Панама на ЧМ-2018 сыграет в одной группе с Англией, Бельгией и Тунисом.

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