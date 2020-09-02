Самый успешный владелец "Милана" в истории заразился коронавирусом

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Самый успешный владелец "Милана" в истории заразился коронавирусом

У бывшего владельца "Милана" Сильвио Берлускони выявлена коронавирусная инфекция.

По информации журналиста Николо Скиры, 83-летний бизнесмен сдал положительный тест на COVID-19.

О состоянии здоровья экс-политика и симптомах болезни источник не сообщил.

Берлускони владел "Миланом" на протяжении 31 года (1986-2017) и за этот период команда выиграла 29 трофеев. Сейчас ему принадлежит контрольный пакет акций "Монцы" из третьего по силе итальянского дивизиона.

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