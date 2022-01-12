Самый возрастной футболист в мире перешел в 15-й клуб в карьере

54-летний японский нападающий Кадзуeси Миура перешел из "Йокогамы" в "Судзуку Пойнт Геттерс", сообщает Reuters.

Для Миуры, который является самым возрастным футболистом в мире, предстоящий сезон станет 37-м в карьере, а "Судзука" - 15-м клубом.

Миура ранее выступал за "Сантос", "Палмейрас", "Мацубару", КРБ, "XV де Жау", "Коритибу", вновь "Сантос", "Верди Кавасаки", "Дженоа", "Кроацию", "Киото Перпл Сангу", "Виссел Кобе", "Йокогаму", и "Сидней". За сборную Японии сыграл 89 матчей и забил 55 голов. 2-кратный чемпион Японии, чемпион Хорватии.

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