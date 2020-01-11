Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт со своим клубом

52-летний форвард "Йокогамы" Кадзуёси Миура решил продлить свою карьеру ещё на один сезон.

Как сообщает официальный сайт японского клуба, ветеран подписал новый контракт, рассчитанный до конца 2020 года.

Для нападающего следующий сезон станет 35-м в карьере. Это абсолютный рекорд мирового футбола.

Миура дебютировал во взрослом футболе в 1986 году. За "Йокогаму" он выступает с 2005 года.

Японец считается самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире.

Не пропустите: В Австралии акулы съели немецкого футболиста. | http://soccernews.ru