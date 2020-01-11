Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт со своим клубом
52-летний форвард "Йокогамы" Кадзуёси Миура решил продлить свою карьеру ещё на один сезон.
Как сообщает официальный сайт японского клуба, ветеран подписал новый контракт, рассчитанный до конца 2020 года.
Для нападающего следующий сезон станет 35-м в карьере. Это абсолютный рекорд мирового футбола.
Миура дебютировал во взрослом футболе в 1986 году. За "Йокогаму" он выступает с 2005 года.
Японец считается самым возрастным играющим профессиональным футболистом в мире.
Не пропустите: В Австралии акулы съели немецкого футболиста. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Зидан прокомментировал победу "Атлетико" над "Барселоной" в Суперкубке Испании
-
1
Ремейк прошлогоднего финала ЛЧ, футбольная Италия и мадридское дерби в Саудовской Аравии: разбираем, что посмотреть на выходных
-
"Зенит" нацелился на форварда сборной Италии
-
СМИ узнали размер зарплаты Жиру в случае перехода в "Интер"
-
"Рубин" интересуется капитаном сборной Казахстана
-
Манджукич отличился дебютным голом в "Аль-Духаиле"
-
"Локомотив" определился с соперниками по первому зимнему сбору
-
"Это тебе не колготки на педикюр натягивать": Уткин сравнил прыжки Пеле и Роналду
-
Зидан: "Вижу, что прогрессирую после трёх побед в Лиге Чемпионов"
-
Игроки российского клуба подрабатывают таксистами и грузчиками
-
Блинд собирается вернуться на поле, несмотря на проблемы с сердцем
-
Самый возрастной футболист в мире подписал новый контракт со своим клубом
-
"Рубин" объявил об уходе двух игроков
-
В Австралии акулы съели немецкого футболиста
-
Уткин потроллил Тарасова, приглашённого на сбор "Рубина"
-
"Жилина" готова продать Боженика в ЦСКА за 5 миллионов евро
-
1
"Барселона" рассматривала четыре кандидатуры на замену Вальверде
-
Жиркова зовут в "Тамбов"
-
Кариус снова в деле! Очередной нелепый гол, пропущенный вратарем "Ливерпуля"
-
Transfermarkt снизил стоимость Месси на 20 миллионов евро
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Йокогама Ф. Маринос
|34
|70
|2
|Токио
|34
|64
|3
|Касима Антлерс
|34
|63
|4
|Кавасаки Фронтале
|34
|60
|5
|Середзо Осака
|34
|59
|6
|Санфречче Хиросима
|34
|55
|7
|Гамба Осака
|34
|47
|8
|Виссел Кобе
|34
|47
|9
|Оита Тринита
|34
|47
|10
|Консадоле Саппоро
|34
|46
|11
|Вегалта Сендай
|34
|41
|12
|Шимидзу С-Палс
|34
|39
|13
|Нагоя Грампус
|34
|37
|14
|Урава Редз
|34
|37
|15
|Саган Тосу
|34
|36
|16
|Шонан Беллмаре
|34
|36
|17
|Мацумото Ямага
|34
|31
|18
|Джубило Ивата
|34
|31