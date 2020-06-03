Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере

Мартин Хинтереггер стал одним из самых ярких персонажей Бундеслиги после карантина. В первом матче он создал сумасшедший сэйв против "Боруссии" из Гладбаха, а во втором – оформил дубль в ворота Баварии. При этом успел отличиться и с негативных сторон. Немецкие СМИ стараются во всю информировать болельщиков об этом ярком австрийце, выкатывая множество фактов о его жизни. Мы собрали все самое интересное в нашем новом материале!

Хинтереггер – самый забивной защитник сезона в топ-лигах

Австриец забил 8 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги – новый рекорд турнира для центрбеков. Все голы он оформил после угловых. В том числе Хинтереггер за 3 минуты оформил дубль на "Альянц Арене", однако очень быстро все "исправил", неуклюже затолкав мяч в собственные ворота. "Так случается, что делать? Безусловно, это один из самых красивых моих автоголов. Надеюсь, последний" ,– сказал после того матча защитник. Вы не могли забыть и удивительный сейв Мартина против Гладбаха, когда он на линии ворот потянул удар Хофманна вплотную (параллельно бежали еще 2 соперника, которые могли заносить мяч в сетку). Ирония в том, что в простых эпизодах австриец качественно сыграть не мог и выглядел "клоуном" (ну что тут церемониться — попросту "лажал") во время всех результативных атак. В этом весь Хинтереггер! Посредственность и "нормальность" – не для него.

This might be the best goal line clearances I’ve seen in football



Hinteregger pic.twitter.com/KSNHlFr2W5 — ً (@UtdAidan) May 16, 2020

После завершения карьеры хочет работать пилотом

Хинтереггер – квалифицированный пилот вертолета. "Я воспринимаю это не просто как хобби. У меня есть цель – после завершения карьеры стать пилотом-спасателем, или же работать в полиции. Возможно, осуществлять экскурсионные полеты. После хорошей практики я смогу этим заниматься. Впереди еще много времени. Я получаю большое удовольствие от управления вертолетом ", – рассказывает Мартин.

Забавно одевается, презирает бренды

"Я немного необычен. Не хороший и не плохой. Возможно, смешной. Часто выхожу в люди в куртке для охоты и странной кепке. Когда я рядом с модными Траппом и Тимоти Чендлером – выгляжу смешно. Впрочем, одевать Gucci, Louis Vuitton и все те бренды... Знаете, чувствую себя страшно некомфортно ", – признается австриец.

Критикует современные футбольные реалии

"Деньги меня не интересуют. Я бы хотел быть футболистом где-то в 80-х – жил бы веселее и настоящей жизнью. В то время игроки имели частную жизнь, могли себе дурачиться, зная, что их не сфотографирует каждый встречный, а в прессе не раздуют из этого скандал. К сожалению, сейчас другие реалии. Уже невозможно быть нормальным. сейчас главный не футбол, не то, что на поле. Главные сейчас деньги", – возмущается защитник.

Публично разносил собственного тренера

Хинт любит назвать соперника "го**ом", а тренера соперников – "идиотом". Но доставалось от него и своим. В прошлом сезоне Хинтереггер защищал цвета "Аугсбурга". Зимой после 10-матчевой безвыигрышной серии он начал открыто "обкладывать" наставника команды Мануэля Баума. "Я не вижу прогресса, команда уже год деградирует. У меня нет никаких положительных слов о тренере", – заявил Мартин. Чтобы решить проблему, руководство клуба отдало его в аренду в "Айнтрахт" до конца сезона.

Выбивал трансфер алкоголем

В конце прошлого сезона Хингереггер вернулся в "Аугсбург" – боссы клуба не хотели его продавать и требовали у "Айнтрахта" большую сумму. Но Мартин твердо решил продавить трансфер. Во время предсезонных сборов в Тироле защитник пьяным пошел на местный фестиваль. Он едва держался на ногах, вися на партнере. Его сняли, а видео стало вирусным в сети. Руководство Аугсбурга было вынуждено согласиться на продажу Хинти в "Айнтрахт" за мизерные 9 млн евро.

Уничтожал систему Ред Булла

Хинтереггер прошел академию "Зальцбурга". В 2016-м все ожидали, что он пойдет по протоптанной дорожке в "Лейпциг", но Мартин отказался и вылил тонну критики в немецкий клуб. "Тяжело смотреть, как "Лейпциг" каждый раз разваливает "Зальцбург". Это позор! Все направлено против "Зальцбурга", – агрессивно кричал австриец. В итоге он транзитом через Гладбах перешел в "Аугсбург".

Имел психологические проблемы

"Были периоды, когда я месяц спал только по 2-4 часа. Так продолжаться не могло. Я боялся обратиться к психологу, но в итоге разговор со специалистом мне очень помог. Наконец я начал нормально спать", – признавался Хинтереггер.

Отказывается от смартфонов и интернета

"Меня раздражало, что я много времени провожу в телефоне, что он полностью поглотил меня. Именно поэтому у меня простенькая "лягушка" – так ты получаешь на 80% меньше сообщений. Остается больше времени для спокойствия, мозг может отдохнуть. Мне надоело вести бессмысленные переписки в WhatsApp. Мой телефон способен на 3 вещи: звонки, СМС и змейка. Таких не выпускают с 2008-го", – говорит Мартин.