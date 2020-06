Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере

Мартин Хинтереггер стал одним из самых ярких персонажей Бундеслиги после карантина. В первом матче он создал сумасшедший сэйв против "Боруссии" из Гладбаха, а во втором – оформил дубль в ворота Баварии. При этом успел отличиться и с негативных сторон. Немецкие СМИ стараются во всю информировать болельщиков об этом ярком австрийце, выкатывая множество фактов о его жизни. Мы собрали все самое интересное в нашем новом материале!

Хинтереггер – самый забивной защитник сезона в топ-лигах

Австриец забил 8 мячей в текущем розыгрыше Бундеслиги – новый рекорд турнира для центрбеков. Все голы он оформил после угловых. В том числе Хинтереггер за 3 минуты оформил дубль на "Альянц Арене", однако очень быстро все "исправил", неуклюже затолкав мяч в собственные ворота. "Так случается, что делать? Безусловно, это один из самых красивых моих автоголов. Надеюсь, последний" ,– сказал после того матча защитник. Вы не могли забыть и удивительный сейв Мартина против Гладбаха, когда он на линии ворот потянул удар Хофманна вплотную (параллельно бежали еще 2 соперника, которые могли заносить мяч в сетку). Ирония в том, что в простых эпизодах австриец качественно сыграть не мог и выглядел "клоуном" (ну что тут церемониться — попросту "лажал") во время всех результативных атак. В этом весь Хинтереггер! Посредственность и "нормальность" – не для него.

This might be the best goal line clearances I’ve seen in football



Hinteregger pic.twitter.com/KSNHlFr2W5