"Сан Лоренцо" назвал ЦСКА цену на Гайча

"Сан Лоренцо" ведёт переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера нападающего Адольфо Гайча.

По информации Metaratings, аргентинский клуб готов продать армейцам перспективного форварда за 13,5 миллионов евро.

Сообщается, что требуемая за 21-летнего игрока сумма ЦСКА не по карману.

В текущем сезоне Гайч сыграл за "Сан Лоренцо" 13 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после вывиха лодыжки.

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