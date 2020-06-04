"Сан Лоренцо" назвал ЦСКА цену на Гайча
"Сан Лоренцо" ведёт переговоры с московским ЦСКА по поводу трансфера нападающего Адольфо Гайча.
По информации Metaratings, аргентинский клуб готов продать армейцам перспективного форварда за 13,5 миллионов евро.
Сообщается, что требуемая за 21-летнего игрока сумма ЦСКА не по карману.
В текущем сезоне Гайч сыграл за "Сан Лоренцо" 13 матчей, забил 5 голов и сделал 1 ассист. Сейчас он восстанавливается после вывиха лодыжки.
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