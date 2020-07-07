"Сан Лоренцо" ответил ЦСКА на предложение о трансфере Гайча
"Сан Лоренцо" ведёт переговоры с ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча.
Ранее сообщалось, что армейцы сделали предложение о приобретении аргентинца за 8 миллионов евро.
По информации TyC Sports, "Сан Лоренцо" ответил отказом российскому клубу, попросив улучшить предлагаемые условия.
В составе команды из Буэнос-Айреса Гайч пока забил только 7 голов в 27 матчах.
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