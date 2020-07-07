"Сан Лоренцо" ответил ЦСКА на предложение о трансфере Гайча

Теги цска москвасан лоренцоадольфо гайчтрансферы

"Сан Лоренцо" ответил ЦСКА на предложение о трансфере Гайча

"Сан Лоренцо" ведёт переговоры с ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча.

Ранее сообщалось, что армейцы сделали предложение о приобретении аргентинца за 8 миллионов евро.

По информации TyC Sports, "Сан Лоренцо" ответил отказом российскому клубу, попросив улучшить предлагаемые условия.

В составе команды из Буэнос-Айреса Гайч пока забил только 7 голов в 27 матчах.

Не пропустите: Чалов вошёл в топ-10 бомбардиров ЦСКА в чемпионатах России. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

"Спартак" подтвердил увольнение гендиректора Цорна

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов