"Сан Лоренцо" ответил ЦСКА на предложение о трансфере Гайча

"Сан Лоренцо" ведёт переговоры с ЦСКА о переходе нападающего Адольфо Гайча.

Ранее сообщалось, что армейцы сделали предложение о приобретении аргентинца за 8 миллионов евро.

По информации TyC Sports, "Сан Лоренцо" ответил отказом российскому клубу, попросив улучшить предлагаемые условия.

В составе команды из Буэнос-Айреса Гайч пока забил только 7 голов в 27 матчах.

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