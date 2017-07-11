"Сан-Паулу" арендовал у "Валенсии" Адерлана Сантоса



Бразильский защитник "Валенсии" Адерлан Сантос перешел в "Сан-Паулу", сообщает официальный сайт клуба.

Бразильцы арендовали футболиста за 800 тысяч евро до декабря 2018 года с правом последующего выкупа за четыре миллиона евро.

28-летний Адерлан выступал за "Валенсию" с 2015 года, провел за клуб 40 матчей и забил 1 гол. Ранее играл за "Салгейро", "Арарипину", "Трофенсе" и "Брагу". Ориентировочная стоимость игрока составляет 3,5 миллиона евро.

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