"Сан-Паулу" опроверг информацию о ведении переговоров с "Зенитом" по Кайо
Бразильский "Сан-Паулу" в лице своего спортивного директора Винисиуса Пинотти опроверг информацию о ведении переговоров с питерским "Зенитом" по продаже своего защитника Родриго Кайо.
"Никаких переговоров по Кайо не было. Клубу лишь намекнули о готовности заплатить сумму отступных. В таких случаях не ведутся переговоры. Наш клуб не собирается втягиваться в торги, но есть пункт по отступным. Деньги будут, тогда уже сам игрок должен решать, переходить ему или нет. Но пока оплаты за футболиста не было", - цитирует Пинотти Globo.com.
Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб. | soccernews.ru
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