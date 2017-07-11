"Сан-Паулу" опроверг информацию о ведении переговоров с "Зенитом" по Кайо

Бразильский "Сан-Паулу" в лице своего спортивного директора Винисиуса Пинотти опроверг информацию о ведении переговоров с питерским "Зенитом" по продаже своего защитника Родриго Кайо.

"Никаких переговоров по Кайо не было. Клубу лишь намекнули о готовности заплатить сумму отступных. В таких случаях не ведутся переговоры. Наш клуб не собирается втягиваться в торги, но есть пункт по отступным. Деньги будут, тогда уже сам игрок должен решать, переходить ему или нет. Но пока оплаты за футболиста не было", - цитирует Пинотти Globo.com.

Напомним, хавбек "Зенита" близок к переходу в аравийский клуб. | soccernews.ru