"Сан-Паулу" усилится экс-полузащитником "Зенита"

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"Сан-Паулу" усилится экс-полузащитником "Зенита"

Фото инстаграм Эмилиано Ригони

Бывший игрок питерского "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в Бразилии.

По информации ESPN, "Сан-Паулу" близок к заключению контракта с 28-летним футболистом.

Контракт аргентинца с "Зенитом" истек по окончании сезона, вследствие чего он стал свободным агентом.

Ожидается, что Ригони подпишет с "Сан-Паулу" соглашение по схеме "3+1".

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