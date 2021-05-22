"Сан-Паулу" усилится экс-полузащитником "Зенита"
Фото инстаграм Эмилиано Ригони
Бывший игрок питерского "Зенита" Эмилиано Ригони продолжит карьеру в Бразилии.
По информации ESPN, "Сан-Паулу" близок к заключению контракта с 28-летним футболистом.
Контракт аргентинца с "Зенитом" истек по окончании сезона, вследствие чего он стал свободным агентом.
Ожидается, что Ригони подпишет с "Сан-Паулу" соглашение по схеме "3+1".
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