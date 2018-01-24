Санчес: "Анри не советовал мне уйти из "Арсенала", я сам принял это решение"



Новичок "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что он сам принял решение покинуть "Арсенал".

"Анри никогда не советовал мне уйти из "Арсенала", это только мое решение. Тьерри очень любит клуб. Надеюсь, что когда-нибудь он будет тренировать "Арсенал", – написал Санчес в своем твиттере.

Напомним, что 29-летний Санчес перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Арсенала" в обмен на хавбека Генриха Мхитаряна.

Не пропустите: Конте назвал причину, по которой "Челси" не мог подписать Алексиса Санчеса. | http://soccernews.ru