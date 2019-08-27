Санчес близок к переходу из "МЮ" в "Интер"

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Санчес близок к переходу из "МЮ" в "Интер"
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес близок к переходу в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Миланский клуб согласовал аренду футболиста с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Для завершения трансфера "Интеру" осталось договориться с игроком по условиям контракта.

30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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