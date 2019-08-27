Санчес близок к переходу из "МЮ" в "Интер"
Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес близок к переходу в "Интер", сообщает La Gazzetta dello Sport.
По сведениям издания, клубы обо всем договорились. Миланский клуб согласовал аренду футболиста с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. Для завершения трансфера "Интеру" осталось договориться с игроком по условиям контракта.
30-летний Санчес выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2018 года, провел за клуб 45 матчей во всех турнирах, забил пять голов и сделал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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|Команда
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|О
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|Манчестер Юнайтед
|3
|4
|6
|Тоттенхэм
|2
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|Брайтон & Хоув Альбион
|3
|4
|8
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|3
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|Кристал Пэлас
|3
|4
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|Эвертон
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|Вест Хэм Юнайтед
|3
|4
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|Астон Вилла
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|Саутгемптон
|3
|3
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|Вулверхэмптон
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|19
|Ньюкасл Юнайтед
|2
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|3
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