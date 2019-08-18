Санчес близок к переходу в итальянский клуб

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес близок к переходу в "Интер".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, "нерадзурри" уже согласовали с чилийцем условия личного контракта. Осталось договориться с самим клубом.

Однако по последней информации СМИ, "красные дьяволы" вряд ли будут удерживать футболиста в команде.

Напомним, что ранее интерес к Санчесу также проявляла "Рома". В прошлом сезоне на его счету два забитых мяча и пять ассистов в 27 матчах.

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