Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

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Санчес близок к переходу в "Манчестер Сити"

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес в ближайшее время может перейти в "Манчестер Сити", сообщает O jogo.

По сведениям издания, клубы близки к достижению договоренности о переходе игрока. Сумма трансфера составит 56,5 миллионов евро.

"Канониры" были вынуждены пойти на продажу игрока, так как не сумели договориться с ним о продлении контракта, который истекает через год.

28-летний Санчес потребовал зарплату в размере 23,5 миллионов евро в год, что оказалось неподъемной суммой для "Арсенала".

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