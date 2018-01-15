Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"

Теги арсенал лондонманчестер юнайтедгенрих мхитаряналексис санчес

Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед"Форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес близок к переходу в "Манчестер Юнайтед", информирует Express.

По сведениям издания, сделка по трансферу чилийца должна будет закрыта в течение ближайших двух дней. За 29-летнего нападающего "красные дьяволы" выложат 40 миллионов евро. В новом клубе Санчес будет зарабатывать 400 тысяч евро в неделю.

В то же время не исключается вариант, при котором в сделку по чилийскому футболисту будет включен полузащитник "Юнайтед" Генрих Мхитарян.

Напомним, "Манчестер Сити" уже вышел с гонки за Санчесом. | soccernews.ru

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