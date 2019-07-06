Санчес был травмирован в матче с Аргентиной

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Санчес был травмирован в матче с Аргентиной

Хавбек сборной Чили Алексис Санчес был травмирован в матче за третье место Кубка Америки против Аргентины (0:2; первый тайм).

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" во время игры схватился за заднюю поверхность бедра и ушел на скамейку запасных.

Его заменили на 17-й минуте встречи. На поле вышел полузащитник мексиканского клуба "Некакса" Матиас Фернандес.

Не пропустите: Месси и Санчес - в старте на матч сборных Аргентины с Чили| http://soccernews.ru
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