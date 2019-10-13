Санчес был травмирован в товарищеском матче с Колумбией
Форвард "Интера" и сборной Чили Алексис Санчес был травмирован в товарищеском матче с Колумбией (0:0).
У футболиста выявлено повреждение связок голеностопа. Из-за этого игрока отправили в Милан для более тщательного обследования.
Скорее всего, нападающему может потребоваться операция.
В этом сезоне 30-летний Санчес в 4 матчах за "Интер" забил 1 гол. Его права принадлежат "Манчестер Юнайтед".
А еще: Алексис Санчес стал рекордсменом сборной Чили| http://soccernews.ru
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