Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед"

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Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед"

Чилийский нападающий Алексис Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед".

29-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Англии против "Йовил Таун".

Санчес провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён на Джесси Лингарда. Стоит отметить, что новичок "красных дьяволов" уже в первой игре отметился результативным действием - сделал голевую передачу на Андера Эрреру.

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