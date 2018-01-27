Чилийский нападающий Алексис Санчес дебютировал за "Манчестер Юнайтед".

29-летний футболист вышел в стартовом составе на матч 1/16 финала Кубка Англии против "Йовил Таун".

Санчес провёл на поле 72 минуты, после чего был заменён на Джесси Лингарда. Стоит отметить, что новичок "красных дьяволов" уже в первой игре отметился результативным действием - сделал голевую передачу на Андера Эрреру.

Не пропустите: Экс-тренер "МЮ" сравнил Лингарда с Иньестой. | http://soccernews.ru