Санчес делает дубль: "Арсенал" удерживает победу над "Кристал Пэлас"

Программа послерождественского 20-го тура английской Премьер-Лиги была растянута на три дня и вот заключительным матчем игрового уик-энда стало противостояние двух лондонских коллективов "Кристал Пэлас" и "Арсенала". Несмотря на огромную разницу команд в классе, "канониры" приехали на "Селхерст Парк" с некой опаской, потому как еще свежи воспоминания о разгромном поражении в прошлом сезоне, когда "стекольщики" отпраздновали победу со счетом 3:0. Кроме того, практически похороненный на старте чемпионата "Пэлас" в последнее время уже под руководством Роя Ходжсона просто цветет и пахнет, потому как в последний раз "орлы" уступили в начале ноября.

"Арсенал" подходил в лондонскому дерби по-своему мотивированным. "Пушкарям" просто необходима была победа, чтобы не отклеится от первой пятерки и настигнуть "Тоттенхэм" в турнирной таблице. По сравнению с прошлым поединком против "Ливерпуля" Арсен Венгер сделал три изменения в стартовом составе. Схема 3-5-3 обязала на поле появится Сеада Колашинаца, Калума Чемберса и Шкодрана Мустафи. Рой Ходжсон выставил достаточно прогнозируемую стартовую одиннадцатку с Уилфридом Заха и Кристианом Бентеке в линии нападения.

С первых же минут гости завладели территориальным преимуществом, но до экватора первого тайма команды играли практически без ворот. Правда, уже на 25-й минуте "Арсенал" вышел вперед. Футболисты "Кристал Пэлас" забыли в своей штрафной Шкодрана Мустафи, который принял единственно правильное решение, в одно касание расстреляв ближнюю "шестерку" ворот Сперони. Думалось, что, пропустив гол, "стекольщики" как-то активизируются, но нет. Напротив, до конца первого тайма "канониры" имели, как минимум, три великолепных возможности увеличить свой гандикап. Но то после выстрелов Озила и Джаки хозяев непременно спасал их аргентинский голкипер, то всего нескольких сантиметров не хватило Ляказетту, чтобы мяч юркнул точно в угол.

С началом второй половины встречи на поле стало гораздо веселее. Уже спустя четыре минуты подопечные Ходжсона сравняли счет. Заха на фланге легко убрал Чемберса, после чего прострелил в штрафную на Таунсенда, откуда хавбек "Кристал Пэлас" и расстрелял владения Петра Чеха. Отыгравшись, хозяева немного воодушевились, что правда ненадолго. Очень скоро Алексис Санчес остудил пыл представителей южного региона английской столицы. С 62-й по 66-й минуты чилийский бомбардир оформил дубль, сначала неожиданно плотным ударом заставил капитулировать Сперони. А потом лидер атак "Арсенала" откликнулся на блестящий заброс из глубины поля от Уилшера и избежав офсайда мастерски разобрался с вратарем-ветераном.

Заменой Ляказетта на Коклена Арсена Венгер дал понять, что играет на удержание. За подобную тактику "стекольщики" единожды наказали "канониров": на 89-й минуте разницу голов минимальной сделал Томкинс. На большее лондонские "орлы" не сподобились.

Таким образом, "Арсенал" удерживает победу над "Кристал Пэлас" и по количеству набранных очков догоняет "Тоттенхэм" в турнирной таблице.

"Кристал Пэлас" – "Арсенал" – 2:3

Голы: Мустафи, 25 – 0:1, Таунсенд, 50 – 1:1, Санчес, 62 – 1:2, Санчес, 66 – 1:3, Томкинс, 89 – 2:3

"Кристал Пэлас": Сперони, Келли (Фосу-Менса, 80), Данн, Томкинс, Шлупп, Лофтус-Чик (Б. Сако, 70), Кабай (Макартур, 53), Миливоевич, Таунсенд, Заха, Бентеке

"Арсенал": Чех, Чемберс, Мустафи, Косиельни, Бельерин, Джака (Мейтленд-Найлз, 87), Уилшер, Колашинац, Озил, Санчес, Ляказетт (Коклен, 75)

Богдан Архипенко

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