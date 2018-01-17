Санчес договорился с "МЮ" по условиям контракта

"Манчестер Юнайтед" согласовал условия личного контракта с чилийским нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, футболист подпишет с манкунианцами контракт до лета 2022 года. Его зарплата составит почти 16 миллионов евро в год чистыми.

Впрочем для завершения трансфера "МЮ" осталось убедить своего хавбека Генриха Мхитаряна перейти в "Арсенал".

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