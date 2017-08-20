Санчес должен восстановиться к матчу с "Ливерпулем"

Наставник "Арсенала" Арсен Венгер поделился информацией о состоянии здоровья форварда Алексиса Санчеса.

"Если в течение недели не возникнет никаких проблем, он должен быть готов к следующему матчу команды" - приводит слова Венгера официальный сайт клуба.

Отметим, что следующий матч "Арсенал" проведет 27 августа с "Ливерпулем".

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