Санчес гордится своей зарплатой в "МЮ"



Чилийский нападающий "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес заявил, что ему нравится быть самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги.

"Мне не мешает давление. Оно даже помогает мне чувствовать себя лучше. Я являюсь игроком мирового класса. Горжусь тем, что я чилиец стал самым высокооплачиваемым игроком Премьер-лиги", - приводит слова Санчеса SportsMole.

Напомним, что форвард перешел из "Арсенала" в "МЮ" этой зимой.

Зарплата 29-летнего Санчеса составляет 26 миллионов евро в год. Чилиец провел за манкунианцев 10 матчей, забил 1 гол и отдал 2 результативные передачи.

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