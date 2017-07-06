Санчес готов остаться в "Арсенале", если ему повысят зарплату

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес назвал условие для продления соглашения с клубом, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист требует повысить ему зарплату. Чилиец хочет получать 455 тысяч евро в неделю, что в два раза больше действующей зарплаты.

Контракт Санчеса с "Арсеналом" рассчитан до лета 2018 года.

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