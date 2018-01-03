Санчес готовится к матчу против "Челси" на тракторе

Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес перед матчем 22-го тура чемпионата Англии против "Челси" проехался по тренировочной базе на тракторе.

Форвард был в отличном настроении, несмотря на слухи о том, что им недовольны партнеры по команде.

Напомним, что чилиец отказался продлевать контракт с "канонирами", который истекает через полгода и им активно интересуются другие клубы.

Матч "Арсенал" – "Челси" состоится сегодня, 3 января и начнется в 22:45 мск.

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