Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"



Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес намерен покинуть клуб, сообщает El Mercurio.

По сведениям издания, футболист готов перейти в "Манчестер Сити", чтобы вновь поработать с тренером Хосепом Гвардиолой. Кроме того, форвард хочет играть в Лиге чемпионов. Чилиец уже дал согласие на переход в стан "горожан" и теперь клубам нужно договориться между собой.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 28-летнего Санчеса 56 миллионов евро.

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