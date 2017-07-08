Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"

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Санчес хочет перейти в "Манчестер Сити"
Чилийский нападающий "Арсенала" Алексис Санчес намерен покинуть клуб, сообщает El Mercurio.

По сведениям издания, футболист готов перейти в "Манчестер Сити", чтобы вновь поработать с тренером Хосепом Гвардиолой. Кроме того, форвард хочет играть в Лиге чемпионов. Чилиец уже дал согласие на переход в стан "горожан" и теперь клубам нужно договориться между собой.

Ранее сообщалось, что "Манчестер Сити" готов заплатить за 28-летнего Санчеса 56 миллионов евро.

Не пропустите: В "Арсенале" обеспокоены интересом "Манчестер Сити" к Санчесу. | http://soccernews.ru

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