Санчес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

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Санчес хочет покинуть "Манчестер Юнайтед"

Чилийский нападающий Алексис Санчес намерен уйти из "Манчестер Юнайтед", сообщает The Daily Mail.

По сведениям издания, у футболиста плохие отношения с главным тренером команды Жозе Моуринью. Также чилиец хочет уехать из Англии из-за расставания с девушкой.

Напомним, что 29-летний Санчес перешел в "МЮ" в январе этого года из "Арсенала", став самым высокооплачиваемым игроком в стане манкунианцев с зарплатой в 20,5 миллионов евро в год. 

В этом сезоне он провел 7 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу.

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