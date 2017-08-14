Санчес хочет продолжить карьеру в "Тоттенхэме"

Защитник амстердамского "Аякса" Давинсон Санчес хочет перейти в "Тоттенхэм", сообщает The Independent.

По сведениям издания, 21-летний колумбиец уже уведомил руководство голландского клуба о своём желании присоединиться к "шпорам".

Ранее стало известно, что "Аякс" требует за Санчеса 55 миллионов евро. | http://soccernews.ru