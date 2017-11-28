Санчес и Озил отработают контракты с "Арсеналом" до конца

Форвард Алексис Санчес и полузащитник Месут Озил отработают свои контракты с лондонским "Арсеналом" до конца.

Об этом, как информирует El Mundo Deportivo, сообщил главный тренер "канониров" Арсен Венгер. В частности, 68-летний специалист категорически исключил уход чилийца и немца из своей команды в зимнее трансферное окно.

Напомним, Чех верит в чемпионство "Арсенала". | soccernews.ru