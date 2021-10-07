Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"
Фото: инстаграм Алексиса Санчеса
"Интер" хочет избавиться от полузащитника Артуро Видаля и вингера Алексиса Санчеса.
По сведениям La Gazzetta dello Sport, руководство клуба недовольно тем, что Санчес публично высказывается о нехватке игровой практики, поэтому он может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.
Что касается Видаля, то он хотел бы до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022 года.
Стоит отметить, что оба чилийца являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в "Интере". Зарплата Санчеса составляет 7 миллионов евро, Видаля - 6,5 миллиона.
Читайте также: "Интер" может устроить распродажу из-за проблем с финансами. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
-
ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара
-
"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
Лента новостей
-
"Уфа" выбрала кандидата на выборы президента РПЛ
-
Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"
-
Бонуччи прокомментировал свое удаление в матче с Испанией
-
Карпин высказался о ситуации Миранчука в "Аталанте"
-
Пиняев попал в топ-60 молодых игроков 2004 года рождения по версии The Guardian
-
Погба намерен продлить контракт с "Манчестер Юнайтед"
-
Тебас: "Я критикую ПСЖ за то, что он не приносит столько денег, чтобы у них был такой состав"
-
Куйперс назвал свою главную ошибку в судейской карьере
-
Кофрие рассказал, почему "Спартак" выбрал его
-
1
Лапорта объяснил Хави, почему Куман не отправлен в отставку
-
УЕФА назвал дату жеребьевки отборочного турнира Евро-2024
-
Сборная России прилетела в Казань
-
Хамес выложил фото с Дэвидом Бекхэмом
-
Кофрие: "Спартак" может стать важным трамплином для моей карьеры"
-
ПСЖ готов поднять зарплату Мбаппе до уровня Неймара
-
Яя Туре хочет поработать в румынском клубе
-
Линекер: "Сейчас гораздо проще забивать голы, чем в моё время"
-
"Спартак" готовит новые контракты для двух футболистов
-
Возвращение Роналду увеличило стоимость "Манчестер Юнайтед" на 550 миллионов фунтов
-
Кузяев получил травму лица на тренировке сборной России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17