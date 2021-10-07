Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера"

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Санчес и Видаль близки к уходу из "Интера" Фото: инстаграм Алексиса Санчеса

"Интер" хочет избавиться от полузащитника Артуро Видаля и вингера Алексиса Санчеса.

По сведениям La Gazzetta dello Sport, руководство клуба недовольно тем, что Санчес публично высказывается о нехватке игровой практики, поэтому он может покинуть клуб в зимнее трансферное окно.

Что касается Видаля, то он хотел бы до конца отработать свой контракт, который истекает летом 2022 года.

Стоит отметить, что оба чилийца являются самыми высокооплачиваемыми футболистами в "Интере". Зарплата Санчеса составляет 7 миллионов евро, Видаля - 6,5 миллиона.

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