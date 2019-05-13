Санчес извинился перед болельщиками "Манчестер Юнайтед"

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Санчес извинился перед болельщиками "Манчестер Юнайтед"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Алексис Санчес принёс извинения фанатам своей команды за нынешний сезон.

"Хочу попросить прощения у болельщиков за то, что не помог команде достичь поставленных целей. Этот сезон был очень трудным. Из-за травм я не смог показывать свою лучшую игру. То, что писали в СМИ, не является правдой. Я всегда был профессионалом во всех отношениях. Мы - "Манчестер Юнайтед"! Однажды клуб станет тем же великим, каким он был раньше с Алексом Фергюсоном", - написал чилиец в своём инстаграме.

Напомним, что "красные дьяволы" финишировали в АПЛ на шестом месте.

30-летний Санчес в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 4 ассиста.

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