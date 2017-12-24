Санчес, Мхитарян, Санчеш и Бакайоко попали в сборную разочарований первой половины сезона АПЛ по версии Goal.com

Теги арсенал лондоналексис санчесманчестер юнайтедгенрих мхитарян

Санчес, Мхитарян, Санчеш и Бакайоко попали в сборную разочарований первой половины сезона АПЛ по версии Goal.com
Футбольный портал Goal.com представил свой вариант символической сборную из худших игроков по итогам первого круга чемпионата Англии.

вратарь: Харт ("Вест Хэм")

защитники: Уильямс ("Эвертон"), Линделеф ("Манчестер Юнайтед"), Соареш ("Саутгемптон"), Роуз ("Тоттенхэм")

полузащитники: Шелви ("Ньюкасл"), Санчеш ("Суонси"), Бакайоко ("Челси"), Мхитарян ("Манчестер Юнайтед")

нападающие: Санчес ("Арсенал"), Бентеке ("Кристал Пэлас").

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Команда М О
1 Манчестер Сити 18 52
2 Манчестер Юнайтед 18 41
3 Челси 18 38
4 Ливерпуль 18 34
5 Арсенал Лондон 18 33
6 Бернли 18 32
7 Тоттенхэм 18 31
8 Лестер Сити 18 26
9 Уотфорд 18 22
10 Эвертон 17 22
11 Хаддерсфилд Таун 18 21
12 Саутгемптон 18 18
13 Брайтон & Хоув Альбион 18 18
14 Кристал Пэлас 18 17
15 Вест Хэм Юнайтед 18 17
16 Борнмут 18 16
17 Сток Сити 18 16
18 Ньюкасл Юнайтед 18 15
19 Вест Бромвич Альбион 18 14
20 Суонси Сити 17 12
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