Санчес может перейти "Интер" в случае сокращение зарплаты

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Санчес может перейти "Интер" в случае сокращение зарплаты

"Интер" проявляет интерес к чилийскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу, сообщает The Independent.

По сведениям издания, итальянский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста в летнее трансферное окно. Впрочем, переход чилийца состоится лишь в том случае, если он согласится пойти на снижение зарплаты. Сейчас форвард получает в "МЮ" 29 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 25 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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