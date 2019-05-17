Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты

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Санчес может перейти в "Ювентус" или "Интер", если согласится на уменьшение зарплаты

"Ювентус" и "Интер" проявляют интерес к чилийскому нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу, сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

По сведениям издания, футболист хочет получать в новом клубе не менее 12 миллионов евро в год после вычета налогов. Впрочем, итальянцы не готовы платить ему такую сумму, поэтому готовы вернуться к переговорам только при снижении его требований.

В нынешнем сезоне 30-летний Санчес провел за "Манчестер Юнайтед" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: Икарди: переход в "Ювентус"? "Интер" - это семья". | http://soccernews.ru
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Комментарии

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Карыч
Карыч

Не знаю как в Турине, но в Интере своих старпёров хватает.

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Крош
Крош

Он-дно,его уровень РПЛ.

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Крош
Крош

Глушаков может остаться на свободе,если переспит с адвокатом Пака.

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