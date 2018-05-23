Санчес может покинуть "Манчестер Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" раздумывает над продажей Алексиса Санчеса.

Как Manchester Evening News, руководство клуба недовольно уровнем игры чилийца, который в финале Кубка Англии всего 11 раз коснулся мяча.

С момента трансфера в "МЮ" Санчес сыграл 18 матчей, в которых отметился 3 голами и 5 ассистами.

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