Санчес может продлить контракт с "Арсеналом"

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Санчес может продлить контракт с "Арсеналом"

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес может продолжить выступления за лондонский клуб.

Как сообщают английские СМИ, чилиец согласовал с "Арсеналом" новое соглашение и сказал боссам клуба, что он будет рад остаться в команде.

Ранее сообщалось, что в услугах Санчеса заинтересованы "Манчестер Сити", ПСЖ и "Реал".

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