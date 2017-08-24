Санчес может сыграть с "Ливерпулем"

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Санчес может сыграть с "Ливерпулем"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер рассказал о готовности нападающего Алексиса Санчеса вернуться на поле. По словам наставника "канониров", чилиец может сыграть с "Ливерпулем" в матче третьего тура АПЛ.

"Алексис очень много работает. Я должен решить, выпущу ли я его на поле, но он готов играть. Я хочу, чтобы Санчес остался. Он один из тех игроков, с которыми можно построить команду. Я хочу, чтобы он стал одним из носителей ценностей "Арсенала" - приводит слова Венгера Sky Sports.

Напомним, что матч "Ливерпуль" - "Арсенал" состоится 27 августа в 18:00 по московскому времени.

Не пропустите: "Арсенал" готов продать Санчеса за 78 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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