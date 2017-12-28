Санчес находится в Париже

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Санчес находится в Париже

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес вчера прилетел в Париж.

Как сообщает The Sun, футболист для проведения двух выходных выбрал столицу Франции.

Напомним, что ранее интерес к Санчесу, у которого летом истекает контракт с "Арсеналом", проявлял ПСЖ.

Читайте также: "Арсенал" готов продать Санчеса в январе за 40 миллионов евро. | http://soccernews.ru

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