Санчес находится в Париже

Форвард "Арсенала" Алексис Санчес вчера прилетел в Париж.

Как сообщает The Sun, футболист для проведения двух выходных выбрал столицу Франции.

Напомним, что ранее интерес к Санчесу, у которого летом истекает контракт с "Арсеналом", проявлял ПСЖ.

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